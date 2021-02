© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: collassa sistema sanitario stato di Rondonia, centinaia di pazienti trasferiti - Il sistema sanitario dello stato di Rondonia, in Brasile, è collassato. Lo riferiscono le autorità dello stato settentrionale del paese, informando che tutti i 291 letti di terapia intensiva degli ospedali pubblici sono occupati e che non c'è modo di aumentare il numero di posti. "Abbiamo raggiunto il nostro limite e, peggio, non abbiamo alcuna prospettiva di creare nuovi spazi. Anche se comparissero molti medici, non c'è nessuna struttura fisica in cui è possibile alloggiare i malati", ha detto il segretario alla Salute di Rondonia, Fernando Maximo. Le autorità informano di aver avviato un ponte aereo per il trasferimento dei pazienti verso altri stati. I primi 27 malati in condizioni critiche sono già stati trasportati verso le strutture sanitarie degli stati di Espirito Santo e Mato Grosso do Sul. Diverse decine di persone sono in attesa per un letto in terapia intensiva. Complessivamente nello stato di Rondonia, che conta poco meno di 2 milioni di abitanti, il numero di contagi da inizio pandemia ha raggiunto i 132.167 casi. I decessi sono stati 2.369. L'incidenza, tra le più alte del paese è di 7.436 casi ogni centomila abitanti, mentre la mortalità è pari a 133 decessi ogni centomila abitanti. Il collasso del sistema sanitario dello stato di Rondonia segue quello dello stato di Amazzonia, che nelle settimane scorse ha visto un'impennata di richieste di assistenza ai malati di covid-19. (segue) (Res)