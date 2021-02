© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: dati Johns Hopkins University, primo paese per letalità da covid ma con pochi test - Una statistica diffusa dalla Johns Hopkins University, rivela che il Messico è il paese con il maggior indice di letalità legata al nuovo coronavirus, dato che i ricercatori invitano comunque a ponderare sul numero dei test. Il paese nordamericano presenta un indice dell'8,6 per cento di decessi sul totale dei pazienti covid-19, contro il 3,6 per cento del Perù e il 3,5 per cento dell'Italia. La statistica, che ha trovato ampia eco sui media locali, viene comunque accompagnata dalla Jhu con la precisazione che un maggior numero di prove diminuisce inevitabilmente la percentuale di letalità: il Messico, dove i test si realizzano solo nel caso in cui si riscontrano sintomi gravi della malattia, è tra quelli che ne effettua meno. Il paese, inoltre, segue Stati uniti e Brasile nella classifica per numero assoluto di morti riconducibili alla Covid-19, avendo da poco superato l'India. Nel primo semestre del 2020, la Covid-19 in Messico è stata la seconda causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari. (segue) (Res)