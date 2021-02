I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: Covid, autorizzato uso emergenziale vaccino dell'istituto indiano Serum Institute - Il ministero della Salute dell'Argentina ha autorizzato l'utilizzo nel paese in via emergenziale del vaccino contro il Covid-19 denominato Covishield prodotto dal Serum Institute dell'India sulla base della tecnologia del vaccino prodotto da Oxford-AstraZeneca. L'autorizzazione, si legge nella delibera pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale, viene data a partire dalla raccomandazione dell'Amministrazione nazionale di regolazione dei farmaci (Anmat), che aveva già approvato a sua volta l'uso emergenziale del vaccino elaborato nel Regno Unito. L'Anmat dichiara di disporre di "tutte le informazioni in relazione al rispetto degli standard richiesti agli impianti di produzione, sviluppo e preparazione dei prodotti, alla loro certificazione nel paese di origine e al rispetto degli standard di qualità". Nella delibera si sottolinea inoltre che "non si sono verificati eventi avversi gravi, né sono state individuate differenze significative nell'efficacia osservata nelle diverse fasce di età che hanno partecipato alle sperimentazioni cliniche". (Res)