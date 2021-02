Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, nessuna coalizione dopo elezioni 14 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento Vetevendosje non formerà una coalizione con nessun partito dopo le elezioni del 14 febbraio. Lo ha dichiarato il leader del Vetevendosje, l'ex premier Albin Kurti, durante un comizio in vista del voto di domenica prossima. "Esattamente tra una settimana avremo i risultati delle elezioni, che saranno in favore del Movimento Vetevendosje, per cui va tutto bene e non avremo bisogno di alcuna coalizione perché non c'è spazio per formare una tale coalizione", ha affermato Kurti osservando di aver già formato una coalizione pre-elettorale con l'iniziativa guidata dalla presidente ad interim del Kosovo Vjosa Osmani. "Ora è il popolo che sta andando a scegliere in un referendum", ha detto Kurti in riferimento alle elezioni parlamentari del 14 febbraio che, a suo modo di vedere, sono una scelta radicale tra le vecchie forze politiche del Kosovo e quelle nuove incarnate dal Movimento Vetevendosje. Kurti è il candidato primo ministro del Vetevendosje, mentre Osmani viene sostenuta dal movimento come nuova presidente della repubblica da eleggere con la maggioranza dei due terzi del Parlamento. (segue) (Alt)