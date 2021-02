Kosovo: campagna elettorale, Ldk e Vetevendosje fiduciosi in vista del voto del 14 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato della Lega democratica del Kosovo (Ldk) alle elezioni parlamentari del 14 febbraio sarà migliore di quello ottenuto nel 2019. Lo ha detto il primo ministro uscente del Kosovo e leader dell’Ldk, Avdullah Hoti, citato dal giornale “Koha”. Secondo Hoti, l’Ldk non ha posto delle linee rosse nei confronti degli altri partiti. "In linea di principio non abbiamo linee rosse perché crediamo che ciò non serva alla stabilità del Paese e alla scena politica", ha spiegato. In un'intervista a “Ktv”, Hoti ha anche affermato che l'accordo negoziale tra Kosovo e Serbia dovrebbe includere il riconoscimento reciproco e ha sollevato la questione delle persone scomparse nel processo di dialogo. "Abbiamo concordato che la Serbia fornisca al Kosovo tutte le fonti di informazione sulle persone scomparse. La questione è stata negoziata e concordata", ha detto il premier uscente. Sulla questione dell'Associazione delle municipalità a maggioranza serba, Hoti ha detto che il pubblico è stato fuorviato da altri partiti politici e che l'argomento non farà parte dei colloqui con la Serbia. (segue) (Alt)