Speciale scuola: Usa, Chicago, leader sindacati sottopongono piano riapertura scuole agli iscritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del sindacato degli insegnanti di Chicago, negli Stati Uniti, hanno acconsentito ieri, 8 febbraio, a sottoporre a migliaia di insegnanti iscritti al sindacato la proposta di un piano per la riapertura delle scuole, dopo mesi di crescenti polemiche per le resistenze dell'impiego pubblico alla riapertura degli istituti scolastici in quella città. I delegati del sindacato non hanno però fornito alcuna raccomandazione di voto a sostegno della proposta, che tra le altre cose prevede anche la richiesta di una accelerazione dei vaccini agli insegnanti e di criteri rigidi per la immediata chiusura delle scuole in caso di nuovi aumenti dei contagi. I membri del sindacato voteranno la proposta nella giornata di oggi. A Chicago, in diverse parti dell'Illinois e in altri Stati Usa cresce ormai da settimane la frustrazione dei genitori e di parte della politica, che accusano i sindacati degli insegnanti di bloccare la riapertura delle scuole col pretesto della pandemia. Gli insegnanti replicano esprimendo preoccupazione per la loro salute, ma nelle scorse settimane diversi studi, e una presa di posizione dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, hanno teso a ridimensionare il rischio potenziale di contagio dato dal contatto con bambini e giovani studenti. Ad erodere il consenso ai sindacati sono stati anche i discutibili atteggiamenti di alcuni insegnanti, che hanno pubblicato video in favore della chiusura delle scuole da amene località turistiche balneari, o che hanno pubblicato "esibizioni di arte performativa" a favore delle misure di prevenzione pandemica mentre gli studenti sono costretti da mesi lontani dai banchi di scuola. Se il piano votato verrà approvato, alcune scuole pubbliche d Chicago potrebbero riaprire già giovedì 11 febbraio per sessioni limitate di apprendimento frontale; non esiste invece ancora alcun piano per il rientro a scuola degli studenti delle scuole medie superiori. (Nys)