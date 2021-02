Speciale scuola: Giannelli (Anp), lezioni tutto giugno? Non si risolve problema divario formativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scuola è una macchina complicata non suscettibile a soluzioni semplici, si possono fare 2 settimane in più a giugno ma non si risolve problema del divario formativo che è differenziato". Lo dice Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi (Anp), ai microfoni di "24 Mattina" su Radio 24. "Due settimane non cambiano la vita ma dobbiamo pensare ai docenti che hanno lavorato senza interruzione da inizio anno anche se non sono stati fisicamente a scuola", ha aggiunto. (Rin)