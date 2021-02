Speciale scuola: Azzolina, scuola e famiglia unite contro violenze della rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuola e famiglia restino unite per contrastare un nemico comune, siano presidi fondamentali nell'uso appropriato delle nuove tecnologie. Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in un messaggio in occasione del Safer Internet Day, la giornata mondiale dedicata all'uso positivo di Internet. "Un'occasione - ha spiegato - per interrogarci su come guidare al meglio i giovani ad una navigazione sicura e consapevole nella realtà digitale e su come sfruttare al meglio le potenzialità di Internet. Questa giornata assume un significato ancora più importante oggi, alla luce della pandemia, che ha aperto la quotidianità e le più semplici abitudini alle nuove tecnologie e ad un uso preponderante della rete che in questi mesi si è mostrata in tutta la sua straordinaria potenza. Ma che spesso nasconde - sottolinea Azzolina - insidie e pericoli" (Rin)