Energia: Aie, da India dipenderà un quarto della crescita della domanda globale nel 2019-40 (2)

- In particolare la richiesta indiana dovrebbe crescere del 74 per cento per arrivare a 8,7 milioni di barili al giorno nel 2040; per quanto riguarda il gas naturale dovrebbe passare dagli attuali 590 a 772 milioni di tonnellate e per soddisfarla il Paese diventerà probabilmente più dipendente dalle importazioni di combustibili fossili. Il consumo di energia in India è raddoppiato dal 2000 e l’80 per cento della domanda è ancora soddisfatto da carbone, petrolio e biomasse solide. Nonostante la pandemia di coronavirus, tra il 2019 e il 2030 la domanda energetica indiana dovrebbe aumentare del 35 per cento; prima della crisi Covid-19 si prevedeva un aumento del 50 per cento. (Inn)