Etiopia: governo annuncia chiusura dei campi profughi di Shimbela e Hitsats nel Tigrè

- Le autorità dell’Etiopia prevedono di chiudere i due campi profughi di Shimbela e Hitsats, situati nella regione del Tigrè, che si sospetta siano stati presi di mira nei combattimenti fra le truppe federali e le forze del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). È quanto dichiarato oggi dal direttore dell'Agenzia etiope per gli affari dei rifugiati e dei rimpatriati (Arra), Tesfaye Gobezay, che nel corso di una conferenza stampa ha affermato che la vicinanza dei campi al confine eritreo e le dure condizioni umanitarie sono le ragioni della decisione di chiuderli. I rifugiati che ad oggi vivono in quei campi, ha aggiunto il funzionario, saranno spostati in altri campi o integrati nella società. I quattro campi profughi della regione tigrina ospitavano circa 100 mila rifugiati eritrei prima dello scoppio dei combattimenti, all'inizio di novembre. In particolare Shimbela e Hitsats ospitavano più di 20 mila rifugiati e per entrambi il governo federale ha negato l'accesso alle agenzie umanitarie. (segue) (Res)