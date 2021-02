Camera: domani audizioni su Recovery plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 10 febbraio, nell'ambito dell'esame in sede consultiva della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza, sono in calendario, in videoconferenza, le seguenti audizioni: commissione Trasporti, ore 10 Confindustria digitale (in presenza); ore 10.40 Roberto Cingolani, esperto della materia; ore 11 Confindustria Radio TV (in presenza), Aeranti Corallo, Tv Insieme; ore 12 Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci); ore 12.20 esperti della materia: Maurizio Decina, Gianna Martinengo, Franco Vatalaro (in presenza). In commissione Lavoro, ore 12 Coordinamento libere associazioni professionali (Colap); ore 12.20 rete di associazioni "Inclusione Donna". Tutti gli appuntamenti - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - vengono trasmessi in diretta webtv. (Com)