Camera: domani audizione governatore Visco su clientela banche

- Domani, mercoledì 10 febbraio, alle ore 14, presso la sala del Refettorio di palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario svolge l'audizione del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in merito alle norme europee sul calendar provisioning e sulla classificazione della clientela da parte delle banche. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trsmesso in diretta webtv. (Com)