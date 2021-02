Polonia: due storici dovranno scusarsi per un libro sulla persecuzione degli ebrei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due storici polacchi, Barbara Engelking e Jan Grabowski, dovranno scusarsi per le informazioni contenute in un loro libro sulla persecuzione degli ebrei in Polonia. Lo riferisce il portale "Onet". I due hanno ricevuto una richiesta di risarcimento fatta dalla nipote di un polacco di cui si parla nel libro medesimo, la quale chiedeva 100 mila zloty (circa 22 mila euro) perché ne avrebbero diffamato il nome. Engelking e Grabowski non dovranno pagare ma scusarsi con la nipote. La sentenza non è definitiva. Il libro è stato pubblicato nel 2018 ed è il coronamento di una ricerca dei due storici sulle strategie di sopravvivenza della popolazione ebreo-polacca durante l'occupazione nazista nel cosiddetto Governatorato generale negli anni dal 1942 al 1945. (segue) (Vap)