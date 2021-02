Polonia: due storici dovranno scusarsi per un libro sulla persecuzione degli ebrei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda raccontata nel libro dalla quale origina la controversia è quella di Estera Drogicka, una donna ebrea che, dopo aver perso la famiglia e aver comprato falsi documenti da una donna bielorussa, si recò in Prussia per cercare lavoro. Aiutata dal sindaco della località di Malinowa, Edward Malinowski, che per l'occasione l'avrebbe anche derubata, nel dicembre del 1942 si trasferì poi a Ketrzyn, come domestica di una famiglia tedesca. Drogicka avviò in seguito un'attività commerciale inviando a Malinowski pacchi con articoli da vendere. Successivamente ebbe occasione di rivederlo e di apprendere che, pur avendo avuto un ruolo nel salvare lei, sarebbe stato complice della morte di diverse decine di ebrei che si erano nascosti nelle foreste e che erano stati consegnati ai tedeschi. Dopo la guerra, nel processo a carico di Malinowski, Drogicka prestò tuttavia falsa testimonianza, difendendolo. (segue) (Vap)