Polonia: due storici dovranno scusarsi per un libro sulla persecuzione degli ebrei (3)

- A fare causa a Grabowski ed Engelking è stata la nipote di Malinowski, Filomena Leszczynska, con l'aiuto dell'associazione Reduta Dobrego Imienia (il fortino del buon nome), una ong anti-diffamazione di orientamento nazionalista e vicina al partito di governo Diritto e giustizia (PiS). Leszczynska ritiene falso sia che Drogicka abbia mandato articoli da vendere a suo zio, sia che questo abbia responsabilità per la morte di ebrei che si nascondevano dai nazisti. Sul primo punto Engelking ha ammesso l'errore. L'Edward Malinowski a cui le poste hanno inviato erroneamente la lettera di Drogicka, destinata al sindaco del villaggio di Malinowa, era in realtà un omonimo. Da questo equivoco sono nate comunque una corrispondenza e un rapporto di affari. La storica ha però anche risposto che ciò non rappresenta una diffamazione del buon nome dell'amministratore locale. (segue) (Vap)