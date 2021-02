Polonia: due storici dovranno scusarsi per un libro sulla persecuzione degli ebrei (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto più controverso è il secondo. Leszczynska ritiene che i due storici abbiano calunniato lo zio dopo che una sentenza nel 1950 lo scagionò da ogni responsabilità di collaborazionismo. Engelking nel libro avanza dubbi sulla congruenza tra verità fattuale e processuale. Drogicka avrebbe testimoniato a favore di Malinowski per fargli un favore e per gratitudine personale per averle salvato la vita. La comunità scientifica internazionale ha polemizzato con lo svolgimento del processo, reo di costituire un attacco all'essenza della libertà accademica e intellettuale. La vicenda si inserisce inoltre nel dibattito in corso ormai da anni in Polonia circa la verità storica e l'influenza delle autorità statali nell'indirizzare la produzione storiografica verso una determinata uniformità. (Vap)