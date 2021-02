Imprese: Profumo (Leonardo), Thales Alenia Space dimostra credibilità grazie ad accordo con Telesat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra joint venture Thales Alenia Space dimostra ancora una volta solidità e credibilità con la firma del contratto per la realizzazione della costellazione satellitare Lightspeed, quasi 300 satelliti in orbita bassa che utilizzano tecnologie innovative, per fornire servizi professionali ad alte prestazioni a banda larga in tutto mondo. Così Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, commentando l’accordo tra Thales Alenia Space e Telesat. “La consolidata collaborazione delle industrie spaziali di Italia e Francia, orientata all’eccellenza e al raggiungimento di una leadership internazionale, ci ha portato oggi ad assicurarci questo importante progetto”, ha detto, sottolineando che lo sviluppo sostenibile “dipenderà sempre di più dalla possibilità di essere connessi in modo sicuro e affidabile, superando diseguaglianze e barriere”. L’accordo di oggi, ha concluso, pone Thales Alenia Space e Telesat “al centro di uno degli snodi principali del processo di digitalizzazione”. (Com)