Foibe: Montaruli (Fd'I), ministero Esteri non vuole esporre bandiere istriane

- Sarebbero "gravi" le parole contenute in un documento del ministero degli Esteri in relazione alla giornata del ricordo. "Infatti per il dicastero di Di Maio non bisognerebbe esporre le bandiere di Istria Fiume e Dalmazia perché indispettirebbero Croazia e Slovenia assumendo una valenza politica. Con ciò di fatto l'Italia si arrende ad una narrazione del dramma dell'esodo, delle foibe e della storia anche attuale sbagliata e ingiusta". Lo afferma in una nota Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d'Italia. "L'esposizione di quei vessilli ha una valenza commemorativa non politica e l'Italia dovrebbe difendere quella memoria, non piegarsi a polemiche pretestuose per continuare a raccontare una verità parziale. Presenteremo - annuncia - un'interrogazione in Parlamento. Non permetteremo infatti che dopo gravissime ingiustizie subite si impedisca addirittura a enti e associazioni di usare bandiere che simboleggiano la terra d'origine per molti italiani e la drammaticità dell'essere stati costretti ad abbandonarle".(Com)