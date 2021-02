Russia: Borrell, Mosca percorre via autoritaria pericolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo sta percorrendo una via autoritaria molto pericolosa. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in aula plenaria del Parlamento europeo nel corso del dibattito sulle relazioni tra Ue e Russia. "Non mi facevo illusioni prima della visita e ora, a seguito della mia missione, sono ancora più preoccupato", ha detto. La prima cosa che Borrell riporta dalla visita è il fatto che "il governo russo sta percorrendo una via autoritaria molto pericolosa", dove "si restringe lo spazio per la società civile e le libertà di espressione" e dove "sembra non esserci spazio per lo sviluppo di alternative democratiche". Per Borrell, "le autorità hanno mostrato nel caso" della condanna dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj "di essere spietate". Per l'Alto rappresentante, "la struttura attuale di potere in Russia combina interessi economici di parte e il controllo militare e non lascia nessuna apertura allo stato di diritto". Per Borrell, i diritti dell'uomo e i valori democratici "sono per loro una minaccia esistenziale" e la visita conferma il fatto che "la Russia è distaccata dall'Europa perché considerano il nostro sistema libero democratico una minaccia". (Rum)