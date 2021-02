© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo posto il problema dei dpcm in scadenza e il presidente incaricato ci ha tenuto a dire che quello è ancora materia del governo in carica, com'è corretto che sia. Non ci piace, ma un governo in carica c'è". Lo ha affermato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi.(Rin)