Milano: Mascaretti (Fd'I), tassisti abbandonati da sindaco e giunta

- "Per quanto riguarda ciò che dipende direttamente dal sindaco e dalla giunta, la categoria è stata abbandonata a se stessa". Così in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia, che ha partecipato alla manifestazione di protesta dei tassisti davanti a Palazzo Marino. "Fare peggio di quanto è stato fatto è quasi impossibile. Partiamo dalla questione più semplice ma importante: i servizi igienici. Con i locali chiusi completamente oppure aperti solo per l'asporto, durante le differenti fasi di chiusura, i bagni dei bar e dei ristoranti sono stati inaccessibili per i tassisti (uomini e soprattutto donne) e per gli operatori che lavorano per strada come quelli di Amsa o A2a. Soluzioni possibili? Tante: dai bagni chimici all'apertura dei bagni dei Municipi comunali o delle fermate della metropolitana. È il minimo per una città civile", commenta Mascaretti, che si chiede: "Cosa è stato fatto dalla giunta Sala in un anno? Nulla. Il Fondo di mutuo soccorso ha messo a disposizione 700mila euro da spendere, entro il 30 novembre, in taxi per le categorie di cittadini più fragili. Quanti è riuscita a utilizzarne la giunta entro la data stabilita? Poco più di 100mila. Praticamente un fallimento". "Potremmo continuare a lungo con le cose che non hanno funzionato, ma sarebbe inutile, le conoscono tutti", conclude il capogruppo di Fratelli d'Italia, che annuncia: "Lunedì arriverà in Consiglio Comunale la mia proposta per aiutare la categoria. Auspico che la maggioranza la approvi per aiutare finalmente i tassisti". (Com)