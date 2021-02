Germania: Covid, Merkel vorrebbe inasprire parametri per allentamento restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel e il suo capo di gabinetto, Helge Braun, intenderebbero inasprire i parametri per l'allentamento delle restrizioni in vigore Germania contro la diffusione della pandemia di coronavirus. È quanto il gruppo editoriale “Rnd” sostiene di aver appreso da fonti dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Secondo Merkel e Braun, per decidere dell'allentamento delle norme anticontagio non sarebbe più sufficiente un'incidenza settimanale delle infezioni inferiore a 50 nuovi casi su 100 mila abitanti. Dovrebbe, infatti, essere considerata anche la riproducibilità del virus, ossia il fattore R. Questo valore mostra quante contagi possono essere provocati da un singolo infetto. Per Merkel e Braun, ai fini dell'allentamento delle limitazioni per il contrasto alla pandemia, il fattore R a sette giorni su scala nazionale non dovrebbe superare quota 0,7 Ciò significa che 100 infetti teoricamente contagiano altre 70 persone. Il fattore R è tanto più importante ora in considerazione della diffusione in Germania delle mutazioni del Covid-19 scoperte nel Regno Unito e in Sudafrica, nettamente più contagiose del ceppo originario. (segue) (Geb)