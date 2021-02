Ue-Russia: Borrell preannuncia nuove sanzioni, siamo a un bivio nelle nostre relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi "spetterà agli Stati membri decidere i prossimi passi che potrebbero comprendere anche delle sanzioni", ha continuato. "Io presenterò proposte concrete avvalendomi del diritto di iniziativa che l'Alto rappresentante ha", ha specificato. Nonostante questo, per Borrell "è fondamentale preservare uno spazio per un impegno ufficiale" con Mosca perché "la Russia continua a essere il nostro più grande vicino" e "dobbiamo trovare un modus vivendi che scongiuri un confronto permanente". Per questo, è importante per Borrell anche "trovare canali per continuare ad avere contatti con la società civile russa". (Beb)