Roma: Casu (Pd) su aggressione bus, Covid si combatte anche con mascherina

- "Serve un clima nuovo nel Paese. Il Covid, questo nemico che stiamo combattendo con grande sacrificio, non si nega: si combatte. E lo si fa anche con la responsabilità verso il prossimo". Lo afferma in una nota il segretario romano del Pd Andrea Casu. "Per piacere si può mettere la mascherina?’. Da qui, la rissa: lei, 24 anni, senza mascherina, appena e salita su un autobus a Roma colmo di persone, aggredisce l'uomo che le chiede gentilmente di indossarla. Nel dettaglio, sbattendogli il telefono sulla testa, oltre che insultandolo - continua Casu -. Tutto questo per aver solo chiesto solo di rispettare la legge e di proteggere la salute di tutti. Questo ha portato l'aggressione, e la prognosi di 5 giorni per l'aggressore. E fortunatamente una denuncia alla donna per interruzione di pubblico servizio e per lesioni aggravate. E’ trascorso un anno ormai dai primi abbracci negati, dalla fila di bare fuori gli ospedali, dagli ultimi saluti davanti ad un cellulare. É trascorso un anno da quando è evidente che l'unico modo per tutelare la vita propria e quella altrui è quello di indossare la mascherina e mantenere le distanze. Ma i no mask restano una realtà drammatica con cui conviviamo e a cui i partiti di destra continuano ad ammiccare", conclude Casu. (Com)