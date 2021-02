Uruguay: governo, Pil in crescita del 3,5 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della riduzione della spesa il ministro dell'Economia ha evidenziato il "risparmio" di 660 milioni di dollari del settore pubblico rispetto all'anno precedente nonostante la pandemia. Arbeleche ha affermato che "la risposta all'emergenza Covid è stata importante" e che nonostante questo sono state "rispettate tutte le previsioni in materia fiscale" e "senza aumentare le tasse". In base ai numeri del governo la spesa complessiva destinata a contrastare l'impatto della pandemia è stata di 1,217 miliardi di dollari, equivalente al 2,3 per cento del Pil. In questa cifra, ha precisato il ministro, sono inclusi 711 milioni di dollari del Fondo Covid-19 e altri 506 milioni di dollari del fondo di garanzia destinato a sostenere l'attività produttiva attraverso finanziamenti diretti alle imprese. "La maggior parte dei fondi è andato alle microimprese, con il 55 per cento del totale, il 30 per cento è andato alle piccole, ed il 14 per cento alle medie imprese", ha detto Arbeleche. (segue) (Abu)