Spagna: Covid, prorogate fino a 2 marzo restrizioni voli con Regno Unito e Brasile

- La ministra della Salute spagnola, Carolina Darias, ha annunciato l'estensione, fino al 2 marzo della restrizione dei voli con Regno Unito e Brasile e per i viaggiatori con scalo provenienti dal Sud Africa. La ministra ha ricordato la tendenza al ribasso del tasso cumulativo dei contagi in Spagna, anche se ha evidenziato che l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva continua ad essere "preoccupante". Darias ha infine, ricordato l'alta capacità di detenzione dei casi nel sistema sanitario spagnolo con 1,7 milioni di test diagnostici eseguiti la scorsa settimana (Spm)