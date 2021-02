Marini: Giacomoni (FI), sindacalista moderno, politico lungimirante e vero popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro afferma: ''La morte di Franco Marini è per me un profondo dispiacere perché ci lascia una gran brava persona, al di là delle frasi retoriche, un sindacalista integerrimo ma moderno, un politico lungimirante, un saggio rappresentante delle istituzioni, un vero popolare, dall'animo moderato''. Il parlamentare aggiunge in una nota: ''A lui mi legava una sincera amicizia che ha accompagnato i primi passi del mio percorso politico. Ricordo ancora quando volle conoscermi perché da giovane consigliere comunale lo appoggiai nella sua prima campagna elettorale e venne a casa dei miei per festeggiare la mia laurea in scienze politiche. Negli anni, pur avendo seguito un percorso politico diverso, ne ho sempre apprezzato il suo impegno in tutti i prestigiosi ruoli che ha ricoperto, fino all'ultimo in ordine di tempo, la presidenza del Senato, in cui ha dimostrato, ancora una volta, la capacità di dialogare anche con chi ha idee politiche divergenti". L'esponente di FI conclude: ''Caro Franco, ci mancherai. Ci mancherà molto la tua sagacia e l'acume delle tue osservazioni. L'Italia oggi è orfana di uno dei migliori interpreti dello spirito riformista e moderato. Dedico a te un pensiero e una preghiera e un affettuoso saluto alla tua famiglia''. (Com)