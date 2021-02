Energia: Berlino spiana la strada al primo cavo elettrico tra Germania e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco si appesta a spianare la strada per il progetto Neuconnect, il primo cavo elettrico che collegherà direttamente la Germania al Regno Unito attraverso il Mare del Nord. Lungo 720 chilometri e con un costo di 1,6 miliardi di euro, il collegamento partirà da Fedderwadden in Bassa Sassonia e terminerà presso la foce del Tamigi in Inghilterra, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, nella giornata di domani 10 febbraio, l'esecutivo federale tedesco dovrebbe approvare il progetto per la riforma della legge sul settore dell'energia (Enwg). L'obiettivo principale è disciplinare la rete per l'idrogeno in Germania. Allo stesso tempo, l'iniziativa mira ad avviare il Neuconnect. Il progetto è stato accolto con favore dai governi di Regno Unito e Germania. Come nota “Handelsblatt”, dal punto di vista britannico, “ha senso beneficiare delle eccedenze di energia eolica che si verificano ripetutamente in Germania”. Il Regno Unito è, infatti, un importatore netto di elettricità, il cui prezzo nel Paese è “costantemente superiore” a quello in Germania. In questo Paese, la produzione di energia eolica deve essere “interrotta ripetutamente perché l'elettricità non può più essere integrata in modo significativo nella rete”. Tramite il Neuconnet, questo surplus potrebbe essere venduto al Regno Unito, dove il costo dell'energia diminuirebbe. (segue) (Geb)