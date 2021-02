Energia: Berlino spiana la strada al primo cavo elettrico tra Germania e Regno Unito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il direttore del progetto Neuconnect, Torsten Garmatz, il collegamento elettrico sottomarino tra Germania e Regno Unito serve “sia i produttori di energia eolica sia consumatori di elettricità, con un vantaggio considerevole per il sistema complessivo”. Inoltre, gli investitori sottolineano i vantaggi per il clima. Il Neuconnect dovrebbe, infatti, ridurre le emissioni di CO2 di 16 milioni di tonnellate in 25 anni. Si tratta della quantità di biossido di carbonio che 400 mila auto emettono in un anno. Il progetto è finanziato da un consorzio formato da Allianz Capital Partners (Germania), dalla società per investimenti nelle infrastrutture Meridiam (Francia) e dall'azienda per la fornitura di energia Kansai (Giappone). Con una capacità di 1,4 gigawatt, il Neuconnect può soddisfare il fabbisogno di elettricità di 1,5 milioni di nuclei abitativi. (Geb)