Francia: incontro tra rappresentanti governo, industria auto ed elettronica su penuria microchip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi in Francia la prima riunione tra rappresentanti del governo, dell'industria automobilistica e di quella elettronica per discutere della penuria di microchip. "L'obiettivo è quello di riunire l'insieme degli attori per condividere con i poteri pubblici la visione più ampia possibile delle situazione e il controllo delle due filiere", ha detto un portavoce della Piattaforma della filiera automobilistica. La mancanza di microchip è legata all'aumento della domanda del settore informatico conseguente alla crisi del coronavirus e alle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Tra i gruppi automobilistici colpiti da questo problema ci sono anche Stellantis e Renault. (Frp)