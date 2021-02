Speciale energia: Jaguar Land Rover Italia annuncia la partnership con Enel X per la diffusione della mobilità elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con JuicePack Home - Ricarica Privata, la vettura del cliente può fare il pieno di energia comodamente a casa, in ufficio o in un qualsiasi luogo privato grazie alla JuiceBox Pro Cellular, il nuovo dispositivo per la ricarica domestica di Enel X, con cavo Modo 3 integrato, disponibile nelle versioni da 7,4 e 11 kw di potenza. Con JuicePack Street - Ricarica Pubblica, i clienti possono ricaricare la propria vettura utilizzando comodamente l’App “JuicePass”, presso gli oltre 12mila punti di ricarica Enel X in tutta Italia, ai quali si aggiungono quelli dei partner con i quali ha siglato accordi di interoperabilità. Possono inoltre usufruire di ulteriori vantaggi attraverso la Enel X Card da utilizzare, in alternativa all’App, con 2 anni di servizio prenotazione dell’infrastruttura di ricarica e un bonus iniziale di 200 kWh di energia per la ricarica pubblica. “Grazie all’accordo con Jaguar Land Rover in Italia, aggiungiamo un altro tassello fondamentale dell’impegno al fianco dei più importanti marchi di car manufacturer e garantiamo alle persone che scelgono di passare all’elettrico le migliori tecnologie di ricarica disponibili oggi sul mercato”, ha dichiarato Francesco Venturini, ad di Enel X. “Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni permette già oggi di considerare la mobilità elettrica non più come una semplice alternativa a quella tradizionale, ma come una realtà consolidata ed è partendo da questo presupposto che Enel X continua a innovare per fornire soluzioni di ricarica sempre più rapide, semplici da utilizzare e adatte sia all’ambito pubblico che a quello domestico”. (Com)