Speciale energia: Sonatrach annuncia l'inizio delle operazioni del progetto Boosting III

- La società algerina di idrocarburi Sonatrach ha annunciato la messa in servizio del progetto Boosting III del giacimento gasifero di Hassi R'mel con le sue tre stazioni sud, centro e nord. Il servizio è partito dopo il completamento della fase di commissioning dell'ultima stazione "Nord". Questo progetto è stato completato dalle imprese nazionali Engtp, Enac (Entreprise Nationale De Canalisations), Sarpi e Cosider Pipelines e mira a mantenere un livello di produzione stimato in 180 milioni di metri cubi al giorno e a recuperare riserve aggiuntive stimate in 400 miliardi di metri cubi di gas naturale. Secondo un comunicato stampa di Sonatrach, questo risultato consente all'azienda di rafforzare le sue attuali capacità di produzione per continuare a soddisfare le crescenti esigenze del mercato nazionale del gas e anche di onorare i suoi obblighi contrattuali di esportazione, soprattutto in tempi di forte domanda di gas. Durante la fase di costruzione, il progetto ha anche consentito la creazione di più di 10 mila posti di lavoro, la maggior parte dei quali a beneficio della forza lavoro nazionale. Sonatrach ha annunciato il 30 dicembre 2020, un programma di investimenti quinquennale di 40 miliardi di dollari, di cui il 51 per cento in dinari. Il primo gruppo petrolifero del continente africano (33 miliardi di dollari di ricavi petroliferi nel 2019 e 21 miliardi di dollari stimati nel 2020) assicura che continuerà a soddisfare le crescenti esigenze del mercato nazionale, stimato in 70 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Tep) all'anno, pur mantenendo un livello di export superiore a 90 milioni di Tep, grazie alla messa in servizio di nuovi giacimenti nelle regioni sud-ovest e sud-est. (Ala)