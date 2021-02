Speciale energia: premier slovacco Matovic, bloccando Nord Stream 2 Europa darebbe segnale "forte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'Europa sbattesse i pugni sul tavolo bloccando la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 darebbe un segnale "forte". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde" il primo ministro della Slovacchia, Igor Matovic. "Ma temo che il progetto sia ormai talmente avanzato che non sarebbe utile sospenderlo", ha affermato il premier, spiegando che il progetto "era una cattiva idea fin dall'inizio". In merito alla strategia di acquisto dei vaccini contro il coronavirus dell'Unione europea, il capo del governo slovacco afferma che la Commissione europea ha fatto un buon lavoro. "Non oso immaginare in quale situazione sarebbe la Slovacchia se non facessimo parte dell'Unione europea", dichiara Matovic. Il primo ministro parla poi del recente incontro avvenuto a Parigi con il presidente, Emmanuel Macron, spiegando che la pandemia di coronavirus è stata al centro dei colloqui. "Ma abbiamo evocato anche un'alleanza strategica tra la Francia, la Slovacchia e gli altri paesi che utilizzano il nucleare. La Francia ha un know how di punta sulla costruzione, l'operazione e lo smantellamento delle centrali nucleari", ha continuato Matovic. Il primo ministro evoca poi il Gruppo di Visegrad, affermando che "ha le sue tradizioni" e "il formato deve essere mantenuto indipendentemente dalle persone al potere in ognuno dei suoi membri". (Frp)