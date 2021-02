Speciale energia: Argentina, Ypf vicina ad accordo su ristrutturazione debito di 6,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda petrolifera di Stato dell'Argentina, Yacimientos petroliferos federales (Ypf), è vicina ad un accordo con i creditori per la ristrutturazione dell'intero ammontare dei titoli emessi in divisa straniera, equivalente a circa 6,6 miliardi di dollari. L'intesa, segnala la stampa specializzata argentina, sarebbe stata raggiunta dopo che il consiglio di amministrazione di Ypf, riunitosi questa domenica alle 18 (ora locale), ha accettato un quarto miglioramento all'offerta iniziale presentata l'8 gennaio su richiesta del principale gruppo di creditori composto da fondi di investimento come Blackrock, Ashmore e Fidelity, detentori di un pacchetto corrispondente a circa il 45 per cento del debito in scadenza nel 2021. (Abu)