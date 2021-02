Speciale energia: fonti stampa, Turkish Petroleum cerca partner e fondi per sfruttamento gas nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia turca Turkish Petroleum (Tpao) sta valutando di stabilire partenariati e raccogliere fondi per sfruttare il grande giacimento di gas naturale scoperto lo scorso agosto nel Mar Nero. Lo riferisce il quotidiano turco “Daily Sabah”, citando “fonti informate sulla questione”. La compagnia, secondo la fonte, avrebbe preso contatti in via preliminare con varie compagnie internazionali per produrre congiuntamente gas naturale. I colloqui, tuttavia, sono esplorativi e non risulteranno necessariamente nella creazione di joint venture. L’investimento di capitale necessario per produrre gas dal giacimento offshore, scoperto nella cosiddetta zona Tuna-1, ammonta a circa 3,2 miliardi di dollari. Il budget stanziato dal governo nel bilancio 2021 per le attività della Tpao ammonta a circa 1,9 miliardi di dollari. Le riserve di gas naturale scoperte a Tuna-1, nel giacimento di Sakarya, ammontano a 405 miliardi di metri cubi e sono localizzate a circa 100 miglia nautiche di distanza dalle coste turche del Mar Nero. (Tua)