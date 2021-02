Speciale energia: Germania, Rwe e Enbw intendono sviluppare parchi eolici al largo del Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi tedeschi per l'energia Rwe ed Enbw intendono sviluppare i parchi eolici al largo del Regno Unito e a tal fine, all'ultima asta, si sono aggiudicati “spazi interessanti” per due impianti ciascuno. La prima azienda lavorerà a Dogger Bank, nel Mare del Nord, mentre la seconda nel Mare d'Irlanda. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che le due aziende puntano a realizzare ciascuna due parchi eolici con un totale di 3.000 megawatt di potenza. Tale quantitativo soddisferebbe il fabbisogno di elettricità di circa tre milioni di abitazioni. A tale scopo, Enbw sta collaborando con la compagnia petrolifera britannica Bp in un partenariato al 50 per cento. Né Rwe né Enbw hanno fornito informazioni sul volume di investimenti previsto per i parchi eolici al largo del Regno Unito. Prima di poter prendere le decisioni finali di investimento, infatti, devono essere effettuati i test per la protezione dell'ambiente e devono essere ottenute le relative autorizzazioni. (Geb)