Lazio: Leodori (Pd), Regione si impegna in riqualificazione area monumento Matteotti

- "Il degrado in cui versa il monumento alla memoria di Giacomo Matteotti è inaccettabile. E non è possibile che la cura di un luogo della Memoria così importante venga affidata solo alle mani di normali cittadini". Lo dichiara in una nota il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. "Lo stato di incuria che viene testimoniato da più parti in questi giorni deve assolutamente finire. Matteotti è stato un patriota e un antifascista e ha pagato con la vita l'opposizione a chi negava la libertà con la violenza. Per questi motivi, la Regione Lazio intende impegnarsi a riqualificare l'area del Lungotevere Arnaldo Brescia in cui sorge il monumento, per ridare dignità prima di tutto all'uomo e anche per restituire alla comunità intera un luogo simbolo della alla nostra storia repubblicana".(Com)