Lombardia: da Regione 4,5 milioni di euro ai Comuni per acquisto sistemi di controllo targhe

- Da Regione Lombardia 4,5 milioni di euro per l'acquisto di sistemi per il controllo delle targhe, ovvero per il monitoraggio della circolazione in zone a traffico limitato o nelle aree soggette a disposizioni di limitazione della circolazione per motivi ambientali. Lo prevede una delibera della giunta regionale, proposta dell'assessore alla Sicurezza, immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato, di concerto con l'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo. Le somme - spiega una nota di Regione Lombardia - sono destinate ai Comuni lombardi appartenenti alle fasce 1 e 2 (individuati dalla delibera della giunta regionale del 31 ottobre 2014). Il provvedimento fa seguito all'accordo sottoscritto tra ministero dell'Ambiente e Regione Lombardia lo scorso 22 dicembre. Il finanziamento è riconosciuto al 100 per cento del costo totale delle spese ammissibili e riguarda i Comuni capoluogo e i Comuni con popolazione residente maggiore di 30mila abitanti. In questo caso l'importo massimo erogabile sarà pari a 50mila euro. Somme anche per i Comuni con popolazione residente minore di 30mila abitanti, importo massimo di 25mila. Infine il finanziamento riguarda anche le Unioni di Comuni, in questo caso l'importo massimo sarà pari a 35mila euro. (segue) (Com)