Lombardia: da Regione 4,5 milioni di euro ai Comuni per acquisto sistemi di controllo targhe (2)

- "Il controllo del territorio - sottolinea l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato - è fondamentale per Regione Lombardia. In questo caso il finanziamento contempera esigenze legate alla sicurezza con l'ambiente. E proprio per questo avvieremo in tempi brevi l'iter per la concessione dei finanziamenti ai Comuni, così come abbiamo fatto per gli altri bandi regionali". "Con questa delibera - dice l'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo - Regione Lombardia agisce su un'altra linea di azione volta al miglioramento della qualità dell'aria. Un atto che si inserisce all'interno delle misure previste dal Piano regionale per la qualità dell'aria (Pria) che ha tra gli obiettivi il rientro della concentrazione delle emissioni in atmosfera al di sotto dei limiti europei entro il 2025. Ciò prevendendo anche controlli alla circolazione dei mezzi inquinanti sempre in un'ottica di tutela dell'ambiente". (Com)