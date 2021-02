Violenza donne: Politi-Bordoni (Lega), bene avvio discussione delibera in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con grandissimo favore l'avvio della discussione, in commissione Politiche sociali odierna, in merito al tema della violenza sulle donne". Lo dichiarano in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina e Davide Bordoni consigliere Lega e segretario d'Aula. "A ridosso del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, avevamo presentato una delibera che vuole porsi come faro per riaccendere l'interesse su questa tematica. Gli Enti locali così come le Regioni e lo Stato, provano da anni a fare la loro parte, ma è chiaro che ancora tanto c'è da fare. La nostra delibera è molto semplice e vuole porsi nella condizione di dare un aiuto concreto alle donne vittime di aberrante violenza, siamo disponibili a condividere il testo con tutti i colleghi di maggioranza e opposizione che vorranno, affinché si possa addivenire ad una delibera condivisa che potrebbe avere uno spazio economico nel prossimo assestamento di Bilancio". (segue) (Com)