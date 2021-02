Violenza donne: Politi-Bordoni (Lega), bene avvio discussione delibera in commissione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo ben consapevoli che la questione non è solo di ordine materiale, ma in primis di ordine culturale, ad oggi i numeri di questo fenomeno parlano in modo chiaramente allarmante: nel 2017 si sono rivolte ai centri anti-violenza 43.467 donne, 15,5 ogni 10 mila, il 67,2 per cento ha iniziato un percorso di uscita dalla violenza, 10,7 ogni 10 mila. Tra quelle che hanno iniziato questo percorso, il 63,7 per cento ha figli, minorenni nel 72,8 per cento dei casi. Purtroppo il trend è in aumento e le vittime di sesso femminile sono passate dal 68 per cento del 2016 al 71 per cento del 2019 e le vittime così come gli aggressori risulterebbero appartenere indifferentemente a tutte le classi sociali e ceti economici. Questo fenomeno va combattuto ed estirpato alla radice, ci siamo e vogliamo fare la nostra parte", concludono Politi e Bordoni. (Com)