Cultura: firmata convenzione Mibact-Ispra per valorizzazione patrimonio geologico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale conserva e gestisce il patrimonio geologico e storico del servizio Geologico d'Italia, costituito da un ingente numero di reperti: oltre ‪100.000‬ di collezioni paleontologiche, provenienti principalmente da giacimenti in Italia, i più antichi risalenti a 570 milioni di anni fa; circa 55.000 campioni di collezioni lito-mineralogiche, fra i quali le Collezioni di marmi antichi e Collezioni storiche di plastici geologici storici, busti ed effigi di importanti personaggi legati alla storia d'Italia tra cui Quintino Sella e Felice Giordano, una raccolta delle attrezzature e della strumentazione tecnico/scientifica utilizzata nel corso di 140 anni per il monitoraggio e l'analisi del territorio. Un totale di circa ‪170.000‬ reperti, preziosa testimonianza del complesso delle attività svolte dal Regio ufficio geologico all'odierno servizio Geologico d'Italia. Si tratta di un importante patrimonio scientifico, culturale e storico non fruibile dal 1995 che, grazie a questo accordo, potrà tornare visibile alla comunità scientifica, agli studenti, agli studiosi e ai cultori della materia. (Com)