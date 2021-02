Droga: spaccio e traffico in zona Nord Milano, mascherine e gel da cliente-infermiere per sconto su dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le oltre centinaia di cessioni di cocaina contestate nell'ambito dell'indagine "Lockdown" della Polizia di Stato, coordinata dal pm Francesca Crupi, che oggi ha portato a 24 arresti per droga, c'è anche quella di un infermiere che per avere uno "sconto" su una dose avrebbe offerto in cambio al presunto spacciatore Euprepio Carbone, "una serie di prodotti sanitari di difficile reperibilità, considerata l'emergenza coronavirus", tra cui "disinfettante chirurgico e mascherine professionali". È un dettaglio che emerge dall'ordinanza cautelare firmata dal gip di Milano Guido Salvini. "Ascoltami - dice il cliente a Carbone in un'intercettazione ambientale agli atti d'inchiesta - queste sono le mascherine, sono quelle chirurgiche e queste Ffp3, capito? Questo è disinfettante chirurgico, costa un botto di soldi, questo lo diluisci, ti fai i tagli alle mani. Le mascherine quando ne ha ancora di più te le do senza problemi". Per il gip, "subito dopo Carbone ha ceduto" al cliente-infermiere "un grammo di cocaina al prezzo scontato di 50 euro, sconto verosimilmente derivato dal materiale sanitario regalatogli dall'infermiere. A cessione ultimata Carbone ha avvisato la moglie del regalo appena ricevuto, nella fattispecie facendo riferimento "al dottore da cui è andato".(Rem)