Croazia: Plenkovic, la Cina ha salvato molte vite all'inizio della pandemia

- La Cina ha salvato "molte vite" all'inizio della pandemia da Covid-19 attraverso la fornitura anche agli altri Paesi di dispositivi medici e di protezione. Lo ha detto oggi il premier della Croazia, Andrej Plenkovic, intervenendo al vertice virtuale fra la Cina e i 17 Paesi dell'Europa centrale e orientale. Plenkovic ha ringraziato le autorità cinesi per l'aiuto prestato anche attraverso un messaggio pubblicato oggi su Twitter. "Nell'ambito dell'iniziativa Cina+17 continuiamo a sviluppare la cooperazione, i rapporti economici e lo scambio commerciale, come pure la lotta comune contro il Covid-19. La priorità deve essere una distribuzione equa dei vaccini, e grazie ai rapporti con la Cina ci siamo assicurati una fornitura regolare di equipaggiamenti medici per la Croazia", ha scritto Plenkovic su Twitter. Il presidente della Cina, Xi Jinping, incontra oggi in un vertice virtuale i leader dei 17 Paesi dell'Europa centrale e orientale (Ceec). L'appuntamento è stato ritardato di quasi un anno a causa della pandemia di coronavirus. (segue) (Seb)