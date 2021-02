Croazia: Plenkovic, la Cina ha salvato molte vite all'inizio della pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato serbo ha inoltre auspicato un ulteriore rafforzamento della cooperazione economica. Vucic ha infine ringraziato la Cina per il suo sostegno e assistenza alla Serbia nel corso della pandemia. "Siamo molto grati e non lo nascondiamo. Stiamo aspettando della merce, non importa se si tratta di respiratori o vaccini. E vorrei dire un grande grazie ai nostri amici cinesi", ha sottolineato. La Serbia ha ricevuto un milione di vaccini dalla Cina a gennaio e grazie a quei vaccini, ha concluso Vucic, è ora leader nella vaccinazione in Europa. (Seb)