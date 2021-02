Cultura: Vuolo (Lega), bando Europa Creativa occasione per rilancio industria creativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bando Europa Creativa deve essere lo strumento di rilancio per cultura, turismo e utilizzo di fondi europei attanagliate dalla crisi dettata dall'emergenza sanitaria". Questo il pensiero di Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega. "La competizione in questo tipo di bandi è fondamentale - ha spiegato - Insieme possiamo fare la differenza. Ho avviato i contatti con gli amministratori locali per promuovere la formazione sul territorio. Ci troviamo in un momento cruciale e occorre frasi trovare preparati. Come in un brutto film siamo tornati ai vecchi copioni e agli italiani vengono chiesti nuovi sacrifici. Io, invece, penso sia il momento di guardare avanti a nuove opportunità, di rimboccarsi le maniche. Solo insieme possiamo rialzarci da questa crisi devastante, economica e sociale, nella quale ci ha gettato la pandemia, puntando su punti chiave e strategici come l'arte, la cultura, l'innovazione. L'industria creativa è tra quelle più colpite dalla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 e in Italia è stata relegata al margine dei ristori, abbandonata. Con Europa Creativa 2021-2027 l'Europa ha individuato 2,24 miliardi di euro, risorse fondamentali per il mondo della cultura e dell'audiovisivo, in un momento in cui la pandemia mette in seria difficoltà i lavoratori e le lavoratrici dei settori creativi e culturali e che deve trovare negli enti locali e regionali, interlocutori capaci di utilizzare i fondi Ue e i vari programmi e misure". (segue) (Ren)