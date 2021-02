Sardegna: Confidustria, no all'allargamento a 72 comuni della Città Metropolitana di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La soluzione ai problemi veri delle diverse aree della regione non può essere trovata nello stravolgimento dell'attuale configurazione della Città metropolitana di Cagliari. E' la posizione di Confindustria Sardegna Meridionale sulla proposta di legge regionale sul "Riordino delle Autonomie locali", oggi all'esame della commissione Autonomia del Consiglio regionale e al dibattito in corso sull'ampliamento della Città metropolitana di Cagliari a 72 comuni, sostanzialmente coincidenti con la vecchia provincia di Cagliari. Confindustria Sardegna Meridionale, in buona sostanza, condivide la posizione espressa dal Consiglio della Città Metropolitana di Cagliari e da numerosi esponenti del mondo politico, economico, sociale, non solo di Cagliari, circa l'inopportunità di tale proposta. "La Città Metropolitana di Cagliari nella sua attuale configurazione – si legge in una nota - rappresenta la soluzione più adeguata non per egoistico interesse territoriale ma per garantire la migliore gestione di una vera area metropolitana. Da anni strettamente impegnata ad integrarsi funzionalmente per affrontare e risolvere in maniera condivisa i problemi comuni relativi alla rete di servizi, all'urbanizzazione, alla viabilità, alle infrastrutture, la Città Metropolitana di Cagliari può favorire la corretta sintesi tra le diverse esigenze, lo sviluppo e la tutela degli interessi economici e sociali non solo della conurbazione costituita dai Comuni dell'area vasta ma dell'intera Sardegna". "Un suo ampliamento indiscriminato – questa la posizione di Confindustria - non dettato da reali ragioni di carattere economico e sociale, indebolirebbe le sue funzioni senza per altro favorire lo sviluppo del restante territorio della regione, inducendo ulteriori sprechi di risorse ed inefficienze a danno anche delle imprese, già impegnate ad affrontare una complessa crisi economica. In quest'ottica si potrebbe invece riflettere sull'allargamento della Città metropolitana a quei comuni oggi esclusi ma che, per la contiguità con il territorio dell'area vasta e per i rapporti sociali e produttivi da sempre esistenti, ne potrebbero proficuamente far parte". (Rsc)