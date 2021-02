Mozambico: atteso nuovo ciclone tropicale, sarà il terzo negli ultimi tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Mozambico hanno avvertito di un imminente ciclone che interesserà le province centrali di Zambezia e Sofala e la provincia meridionale di Inhambane. Secondo quanto reso noto dall’Istituto metereologico nazionale (Inam), il ciclone è atteso per sabato 13 febbraio. Sarà il terzo evento estremo che si verificherà in Mozambico dall’inizio della stagione delle piogge dopo i cicloni Chalane ed Eloise. Quest’ultimo, secondo quanto reso noto dalle agenzie delle Nazioni Unite, ha colpito più di 300 mila persone e costretto allo sfollamento più di 20 mila, mentre sono state più di 29 mila le case distrutte, danneggiate o allagate e più di 177 mila gli ettari di colture piantate allagati. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (Unicef), oltre 176 mila persone, di cui 90 mila bambini, avranno presto bisogno di assistenza umanitaria nel Mozambico centrale a causa delle conseguenze del ciclone Eloise che si è abbattuto sul Paese lo scorso 23 gennaio.(Res)