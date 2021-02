Salerno: Casciello (FI), blitz anti-droga risposta di legalità, plauso a questore e squadra mobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo un plauso e la mia personale gratitudine alle nostre Forze dell’Ordine per l’importante operazione anti-droga effettuata all’alba di oggi a Salerno e provincia. Il loro proficuo e incessante lavoro è una garanzia per ogni cittadino”. Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia e tra i fondatori dell'Associazione Voce Libera. “Il Questore di Salerno Maurizio Ficarra, la Squadra Mobile diretta dal Vicequestore Marcello Castello e tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato all’inchiesta su delega della Procura della Repubblica hanno dato ancora una volta prova di professionalità ed efficienza che non conoscono tregua né emergenza - prosegue l’onorevole Casciello -. Grazie alla loro attività investigativa è stata scoperta un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti, radicata su tutto il territorio di Salerno e provincia, con ramificazioni anche nel Napoletano, portando all’esecuzione di numerose misure cautelari nei confronti di 45 indagati. È una risposta di legalità e sicurezza di cui c’è estremamente bisogno in questi tempi difficili, di emergenza sanitaria e crisi economica. Segno che le nostre Forze dell’Ordine non hanno mai abbassato la guardia”, conclude l’onorevole Gigi Casciello. (Ren)