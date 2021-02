Milano: 5 arresti per furto e rapina aggravata e ricettazione in concorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'alba di oggi, in Provincia di Milano, i Carabinieri della Compagnia di Cassano d'Adda, con la collaborazione della C.I.O. del 3° Reggimento "Lombardia", hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Milano, nei confronti di 5 rumeni, ritenuti responsabili di furto aggravato, rapina aggravata e ricettazione in concorso. L'attività investigativa, condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Cassano d'Adda, trae origine dagli sviluppi di una rapina con uso di armi avvenuta il 31 agosto 2020 a Basiano (Mi), all'esterno di uno stabilimento logistico, ai danni di un autotrasportatore in sosta, nel corso della quale erano state asportate decine di confezioni di olio per motore, per un valore di circa 30 mila euro. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura di Milano, ha consentito di individuare un gruppo criminale costituito da 13 indagati, di cui 8 già tratti in arresto (7 dei quali tuttora ristretti) e 5 destinatari dell'odierno provvedimento, residenti nel Milanese, a Pioltello e Cassano d'Adda, dediti in maniera sistematica alla commissione di furti e rapine ai danni di autotrasportatori in sosta presso le aree industriali delle province di Milano, Monza Brianza e Bergamo ed alla ricettazione della refurtiva. I Carabinieri hanno ricostruito tra l'agosto e l'ottobre 2020 il coinvolgimento degli indagati in 5 furti ai danni di autoarticolati in sosta e 3 rapine a mano armata nei confronti degli autisti che hanno sorpreso i malviventi durante le fasi dei furti; in due occasioni, le vittime sono state sequestrate dai rapinatori e rilasciate dopo il prelievo dell'intero carico in un'area industriale di Liscate (Mi). (segue) (Com)